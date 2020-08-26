Нонна Гришаева, находящаяся на отдыхе в Одессе, поделилась в Instagram фотографией на яхте.

В кадре 49-летняя актриса сидит на перилах яхты, вытянув ноги. Гришаева облачена в лёгкие белые шорты и футболку, а также кепку и солнцезащитные очки. Как отмечается, на отдых на побережье Чёрного моря актриса отправилась ещё в середине июля. В комментарии к публикации она указала, что “идёт на взлёт”.

Поклонники отметили на фото длинные и стройные ноги Гришаевой, и сравнили её со статуэткой, богиней и белой чайкой. Некоторые также сообщили, что она с такими ногами смотрится намного круче балерины Волочковой, которая известна своей любовью к фото с обнажёнными ногами и шпагатами.