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Представители управления СКР по Тульской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в поселке Косая Гора.

Согласно их словам, в одном из жилых зданий населенного пункта было найдено тело сорокалетнего мужчины с признаками насильственной смерти. В области груди полицейские обнаружили колото-резанную рану. Следователи осмотрели место инцидента и назначали проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время правоохранители проводят допрос свидетелей и осуществляют другие следственные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Они также пытаются найти убийцу.

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