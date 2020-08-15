Дева Кассель, дочь известной итальянской киноактрисы Моники Белуччи, приняла участие в откровенной фотосессии для модного бренда Dolce & Gabbana.

На опубликованных фотографиях пятнадцатилетняя модель позирует на небольшой яхте, стоящей на озере Комо. На девушке при этом было надето бикини и асимметричные плавки. Согласно имеющимся данным, Кассель впервые участвовала в фотосессии в одном лишь купальном костюме.

Отмечается также, что на нескольких кадрах Дева сфотографировалась вместе со своим отцом Венсаном Касселем, который был одет в розовую рубашку. Его дочь надела на себя легкое кружевное платье.