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Немецкое издание «Focus» написало о том, что Россия продолжает покорять вершины в сфере создания современного оружия. В подтверждение этих слов авторы статьи привели информацию по ЗРК С-500, начало эксплуатации которого запланировано на вторую половину 2020 года.

Зенитный комплекс, разработанный российскими конструкторами уже сейчас называют «всеядным». Он рассчитан на обнаружение самолетов-невидимок, стеллс, спутников и гиперзвукового оружия.

Журналисты приводят слова С. Суровикина, занимающего пост главнокомандующего ВВС РФ: «Прометей – это система космической обороны первого поколения. Он не только обнаруживает практически любые летящие объекты, но и поражают цели, находящиеся на расстоянии до 600 километров. Следовательно, С-500 можно использовать для уничтожения стремящихся к земле метеоритов, комет и иных небесных тел».

В 2019 году уважительно отзывались о «Прометее» и китайские эксперты. Они заявляли, что комплекс опережает все существующие ныне технологии на пару десятков лет.

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