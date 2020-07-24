В городе Самара сорокалетняя женщина попала на скамью подсудимых, так как отказывалась лечить свою семилетнюю дочку, подвергнув ее жизнь опасности.

Представители регионального управления МВД сообщили о том, что данная информация раскрылась после того, как инспектор ПДН проверил эту семью. Оказалось, что ребенок не получал нужные медицинские препараты, которые предоставлялись для него бесплатно. Мать не стала прислушиваться к рекомендациям врачей.

Данный факт был подтвержден работниками медучреждения и соответствующими документами. В результате в отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело. Если ее признают виновной, то ей может грозить заключение в тюрьме сроком до одного года.