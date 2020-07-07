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Пользователи Сети из Великобритании высмеяли антироссийскую статью издания Daily Express.

Как сообщается, на днях Daily Express опубликовало статью, в которой рассказало о военно-морских учениях НАТО, проходящих возле Фареро-Исландского рубежа. В частности, в статье было высказано мнение американского военного эксперта о том, что Лондон, также принимающий участие в учениях, демонстрирует Москве готовность противостоять войскам России.

Кроме того, отмечалось, что учения проводятся при значительно возросшей активности российских подводных лодок.

Однако сами британские пользователи не были столь патриотичны. Как они отметили в комментариях, активность России в Арктическом море объясняется тем, что северное побережье занимает более половины территории страны. “Антироссийский уклон”, прозвучавший в статье, был назван позором, а также, по мнению некоторых пользователей, Россия более надёжный союзник, нежели “вечный европейский враг”.

Также некоторые выразили удивление из-за того, что у Великобритании имеется подходящий корабль для плавания.

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