Рядом с одним из увеселительных заведений Благовещенска местные жители второй раз устроили массовую драку. В ней принимали участие как мужчины, так и женщины. Об этом сообщает один из очевидцев в своем Инстаграмм-аккаунте. Пост сопровождается роликом, на котором можно увидеть, как «бойцы» наносят друг другу удары, выкрикивая нецензурные слова.

Когда именно произошел инцидент, установить не удалось. Однако известно, что буквально несколько недель назад на той же площадке было точно такое же «сражение». Закончилось оно тем, что один из участников начал палить из огнестрельного оружия. Именно это стало причиной возбуждения местной прокуратурой уголовного дела.

В МВД города в настоящий момент нет никакой информации о повторной драке. Представители ведомства сообщили, что сигналов о нарушении правопорядка в этот раз не поступало.