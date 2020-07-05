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Тусовка в честь начала туристического сезона на озере Ая собрала несколько сотен человек. Фрагменты массовой дискотеки были сняты на видео, которое было размещено на телеграмм-канале Life Shot. Посетители вечеринки веселились во всю, совершенно забыв о запрете массовых мероприятий в регионе.

На видеозаписи отлично видно, что люди веселятся без масок и полностью игнорируют требование о необходимости соблюдения дистанции. Нелегальная тусовка вызвала серьезный шум в СМИ, после чего ролик был удален из многих аккаунтов в Instagram. На странице заведения, устроившего вечеринку, видео также исчезло, сменившись объявлением о необходимости надевать маску при входе.

Мнения пользователей сети разделились. Приверженцы версии о всемирном заговоре с коронавирусом уверены, что владельцы заведения молодцы – поддерживают желание людей отдыхать и веселиться несмотря на какой-то там карантин. Другие напоминают о том, что буквально накануне в Алтайском крае 92 человека заболели Covid-19. Что на сегодняшний день является рекордным показателем для региона.

Жители Алтайского края отпраздновали открытие туристического сезона массовой вечеринкой

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  • Анна
  • 03.07.2020
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