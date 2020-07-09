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Работники управления МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей региональной столицы о надвигающейся на них грозе с ураганным ветром.

В четверг, 9 июля, скорость ветра в некоторых районах может достичь 25 м/с. Непогода продлится несколько дней. В южных частях края будет поспокойнее – порывы ветра не превысят 18 м/с. В северной области пройдут сильные ливни, которые должны будут помочь с возникшими в регионе лесными пожарами.

Спасатели рекомендуют во время непогоды не приближаться к рекламным щитам, строительным ограждениям, высоким деревьям и стенам зданий, имеющих вентилируемые фасады. Они советуют горожанам не выходить на улицу без острой на то необходимости.

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