Один из жителей Заволжского района города Ярославля 11 июля устроил акцию протеста из-за переноса автобусной остановки. Он вылил на себя канистру бензина и грозил совершить акт самосожжения. По сигналу очевидцев на место инцидента сразу же выехали спасательные службы и представители правоохранительных органов.

Мужчина сообщил, что решился на столь радикальные действия из-за того, что в связи с ремонтом дороги остановку общественного транспорта намереваются перенести почти на полкилометра. Он сам, а также подавляющее большинство жителей улицы Колышкина не согласны с подобным решением. Все дело в том, что прямо с остановкой находится школа. В случае переноса сооружения, ученикам придется проделывать слишком дальний путь к автобусу. А такие прогулки вдоль оживленной автодороги могут закончиться трагично.

Организатор акции утверждает, что местные жители неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой оставить остановку на месте. Однако их мнение было проигнорировано.

Пресс-служба мэрии Ярославля сообщила о том, что чиновники, отвечающие за ЖКХ, выезжали на место происшествия вместе со спасательными службами и полицией. После изучения ситуации было принято решение организовать встречу с жителями района, которая позволит поставить точку в конфликте.