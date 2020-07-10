Инцидент случился 30 апреля. Представители правоохранительных органов выяснили, что 22-летний мужчина поссорился со своим несовершеннолетним знакомым в общественной бане на проспекте Нариманова и нанес ему несколько ударов ножом. Потерпевший скончался в больнице спустя два часа.

Следствию удалось выяснить, что скандал разразился на фоне распития алкогольных напитков. В банном комплексе компания друзей отмечала именины общей знакомой. В ходе ссоры убийца достал нож из салона своего авто, вернулся на праздник и рассчитался с обидчиком.

Практически сразу после инцидента правоохранительные органы задержали злоумышленника. В качестве меры пресечения для него было выбрано пресечение под стражей. Поэтому до суда он будет находиться в следственном изоляторе.

После выяснения всех обстоятельств дела, допроса свидетелей и изучения вещественных доказательств прокуратура передала в суд Ульяновска обвинительное заключение.