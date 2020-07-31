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В социальных сетях появилось огромное количество сообщений о том, что пограничная служба ФСБ стянула крупные силы к российско-белорусской границе. Всех, кто пытается пересечь ее в сторону Беларуси, возвращают обратно. Причем из РФ не выпускают даже граждан соседнего государства.

Такой, по мнению пользователей соцсетей, «беспредел» творится на автомагистрали М1. Со стороны России граница перекрыта полностью. Если пересечь ее пытаются белорусы, им приходится сперва пообщаться с представителями ФСБ и оставить подробную информацию о себе.

Любые попытки скандалить не приводят к результатам. Сотрудники пограничной службы предлагают самым нетерпеливым связаться с руководством ФСБ и решить вопрос с ним. По словам одного из пользователей, Россия буквально за день в одностороннем порядке изменила ранее установленные правила пересечения границы.

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