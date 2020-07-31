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В поединке, открывающем сочинский турнир АСА 107, Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом бойца MMA Александра Емельяненко. Однако представителям СМИ удалось выяснить, что проигравшая сторона не осталась в накладе.

А. Бостанов, являющийся менеджером победителя, отказался раскрывать подробные детали контракта. Однако он сообщил, что за поединок обоим бойцам было выплачено по 10 миллионов рублей.

Упомянутый здесь бой примечателен не только поражением Емельяненко, но и еще одной интересной деталью. Все дело в том, что вес Исмаилова на 20 килограммов меньше, чем у его соперника. Боец, ранее выступающий в средней весовой категории, принял решение перейти к тяжеловесам и не прогадал. Во всяком случае поединок завершился в его пользу.

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