Марат Магомедов, травматолог-ортопед, сообщил о том, что за одну ночь в ЦРБ Нижнекамска привезли 25 человек, зараженных COVID-19.

Согласно его словам, на время эпидемии он сменил свой профиль на терапевтический. Ему приходилось работать при температуре воздуха до +37 градусов, надевая при этом на себя медицинскую маску, двойные перчатки, очки и защитный костюм. Он добавил, что болезнь зачастую протекает незаметно для людей. Больной сначала чувствует легкое недомогание, поэтому первую неделю лечится самостоятельно, а на 8 или 9 день прибывает в больницу в тяжелом состоянии.

Врач отметил, что коронавирус поразил его своей масштабностью и скоростью распространения. Он провел в больнице двухнедельную смену, в рамках которой ему пришлось перевести 5-х больных в реанимационное отделение из-за ухудшения их самочувствия.