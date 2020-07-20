Продюсер Яна Рудковская сообщила поклонникам о будущем пополнении в своей семье.

Как отмечается, Рудковская давно уже говорила, что хотела бы иметь четвёртого ребёнка. Однако все усилия, прикладываемые для того, чтобы забеременеть, не принесли успеха. Рудковская даже пробовала метод ЭКО, но и он оказался безрезультатным, и даже негативно повлиял на организм Яны.

В итоге, судя по всему, Рудковская и Плющенко решили воспользоваться услугой суррогатного материнства, что среди звёзд уже не редкость. Отвечая на вопрос поклонников о том, когда же в семье произойдёт пополнение, Яна ответила коротко – “Скоро”. Подробностями она на данный момент решила не делиться.

Как предположили поклонники, суррогатная мама уже выбрана, а то и вовсе уже вынашивает ребёнка. Однако то, что пара решила воспользоваться суррогатным материнством, пока что не подтверждено.