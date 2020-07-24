Американские Военно-воздушные силы заказали у компании Raytheon особые миниатюрные ракеты, которые будут использоваться для защиты истребителей.

Данное предприятие смогло выиграть тендер, ведя конкуренцию с такими гигантами как Boeing и Lockheed Martin. Оно представило наиболее подходящий концепт оборонительного оружия. Эти снаряды будут обладать минимальными габаритами, не мешая тем самым установке на самолет стандартных боеголовок.

В СМИ сообщают, что тендер появился еще четыре года назад, однако найти исполнителя удалось лишь недавно. Соответствующий проект будет реализован в течение следующих трех лет. На разработку мини-ракет планируется потратить 93 000 000 долларов. Они смогут уничтожать снаряды и БПЛА, выпущенные в истребители США.