Основа авиационного парка алжирской армии – это 45 самолетов Су-30МКА, относящихся к поколению 4+. Они предназначены для поражения целей как в воздухе, так и на земле, снабжены ракетами увеличенной дальности полета и мощными радарами. Поддержка тяжелых истребителей осуществляется более легкими МИГ-29, которые также способны уничтожать наземные, морские и воздушные объекты потенциального противника.

Издание MilitaryWatch пишет, что использование ультрасовременной техники алжирская армия сочетает с отличной подготовкой пилотов и техникой. Личный состав ВВС подбирается чрезвычайно тщательно, что и является одним из главных секретов превосходства. Другие африканские страны надеются исключительно на оружие и технику, полностью игнорируя необходимость в подготовке солдат.

Сравнится с Алжиром может разве что Египет, авиационный парк которого насчитывает больше самолетов. Однако он только в 2013 году начал модернизацию ВВС, что не позволило захватить лидерство в регионе. Сегодня в этой стране ракеты «воздух-воздух» может использовать лишь одна эскадрилья из девятнадцати. Она состоит из российских МиГ29М. В остальных эскадрильях применяются самые ранние модификации F-16, которые не оснащаются современными ракетами и другим вооружением из-за американских санкций.