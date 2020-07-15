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Нисо Одинаева, педиатр из Подмосковья, дала несколько рекомендаций родителям по организации досуга для своих детей в летние месяцы.

Согласно словам специалиста в области медицины, родителям следует больше проводить времени со своими детьми во время карантина. Не нужно также постоянно указывать своему ребенку, что другие дети в чем-то превосходят его, так как это может привести к развитию у него комплекса неполноценности. Нужно интересоваться увлечениями своих детей и поддерживать все их начинания.

Поинтересуйтесь у ребенка, что ему нравится, и не записывайте его в секции, к которым он относится негативно. Не забывайте устраивать спортивные игры, которые следует чередовать с более спокойным отдыхом, например, чтением книг или просмотром фильмов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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