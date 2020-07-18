Во Владимирской области поезд сбил мужчину, шедшего по железнодорожным путям в наушниках.

Инцидент произошёл вечером 17 июля в Ковровском районе на 258 километре Горьковской железной дороги. По словам сотрудников железной дороги, мужчина шел прямо, и, когда до поезда оставалось около ста метров, он вышел на пути и пошёл спиной к поезду, будучи при этом в наушниках.

У машиниста не было возможности предотвратить наезд поезда на мужчину, так как расстояние между ними было в несколько раз меньше требуемого тормозного пути. Поиски тела погибшего, по словам спасателей, продолжались довольно продолжительное время, так как никто точно не знал о месте инцидента.

РЖД и транспортная полиция на данный момент официально произошедшее не прокомментировали.