читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во Владимирской области поезд сбил мужчину, шедшего по железнодорожным путям в наушниках.

Инцидент произошёл вечером 17 июля в Ковровском районе на 258 километре Горьковской железной дороги. По словам сотрудников железной дороги, мужчина шел прямо, и, когда до поезда оставалось около ста метров, он вышел на пути и пошёл спиной к поезду, будучи при этом в наушниках.

У машиниста не было возможности предотвратить наезд поезда на мужчину, так как расстояние между ними было в несколько раз меньше требуемого тормозного пути. Поиски тела погибшего, по словам спасателей, продолжались довольно продолжительное время, так как никто точно не знал о месте инцидента.

РЖД и транспортная полиция на данный момент официально произошедшее не прокомментировали.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Астрахани ночью подожгли несколько домов

Прошедшей ночью в Астрахани в результате довольно крупного пожара сгорели несколько домов.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

В Ростове главный ветврач задержан за получение взятки

В Ростове был задержан начальник станции по борьбе с болезнями животных Владимир… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

Российские военные получат разведывательный беспилотник вертолетного типа

Россия армия в будущем получит на вооружение разведывательный БПЛА вертолетного типа. Данная… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |