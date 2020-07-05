В Ленинском районе города Уфы многоквартирный двухэтажный дом изымается под нужды местного муниципалитета. Здание, расположенное рядом с торговым центром «Красинский» на улице Зенцова, 85, расселяется в соответствии с решением городской администрации.

Жилой дом находится в историческом центре города. Он состоит из двух подъездов с 10 квартирами в каждом. После изъятия здание будет использоваться местной администрацией для неизвестных пока целей.

Все жильцы дома будут выселены по тому же решению госадминистрации. Власти города успокоили владельцев квартир – им будет выделено новое жилье в любом районе на основании договоров социального найма.

Это не первый случай изъятия многоквартирных жилых домов в Уфе. Ранее та же участь постигла здание, расположенное на ул. Октябрьской революции, 29. Его жильцы получили новые квартиры и никаких претензий к властям не предъявляли.