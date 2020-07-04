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В Ярославской области ведётся поиск 12-летней жительницы Рыбинска Ульяны Волковой.

Согласно имеющейся информации, Ульяна покинула свой дом 3 июля, с тех пор о её местонахождении нет никакой информации. На вид ей примерно 13-14 лет. Девочка имеет славянскую внешность, средние рост и телосложение, а также светлые волосы средней длины и глаза карего цвета. В день пропажи она была облачена в платье в полоску, напоминающее тельняшку, и белые кроссовки.

Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней девочки. Следователи просят людей, обладающих какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам 8-962-209-00-08 или 02.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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