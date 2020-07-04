В Ярославской области ведётся поиск 12-летней жительницы Рыбинска Ульяны Волковой.

Согласно имеющейся информации, Ульяна покинула свой дом 3 июля, с тех пор о её местонахождении нет никакой информации. На вид ей примерно 13-14 лет. Девочка имеет славянскую внешность, средние рост и телосложение, а также светлые волосы средней длины и глаза карего цвета. В день пропажи она была облачена в платье в полоску, напоминающее тельняшку, и белые кроссовки.

Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней девочки. Следователи просят людей, обладающих какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам 8-962-209-00-08 или 02.