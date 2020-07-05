Медики реанимационного отделения больницы города Выборга продолжают спасать жизнь полицейского, который стал жертвой собственной жены. По словам пострадавшего, он просто пытался взять супругу на руки после того, как она подвернула ногу. В ответ та нанесла пять ударов ножом в спину.

В настоящий момент сотрудники отделения полиции, в которое поступил сигнал, разбираются в деталях преступления. Мотивы женщины, которая пыталась убить своего 31-летнего мужа, еще предстоит выяснить.

Старший лейтенант полиции был доставлен в выборгскую больницу вечером, 4 июля. Он успел изложить версию о своем ранении медикам, после чего потерял сознание. Следственные органы активно разыскивают супругу полицейского для допроса и выяснения причин столь агрессивного поведения.