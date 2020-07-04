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В Выборге был открыт мемориал сотрудникам милиции, которые отдали свои жизни в войне 1941-1945 годов. По информации, полученной нами от пресс-службы УМВД, на фасаде здания силового ведомства увековечили больше 40 фамилий милиционеров, погибших во имя великой Родины.

Виктор Борисенко, занимающий должность замначальника городского управления МВД по Петербургу и Ленобласти, заявил следующее: «Данный мемориал должен быть памяткой грядущим поколениям. Он призван всегда напоминать о том, что сотрудники милиции не пожалели своих жизней в борьбе с фашизмом и стали настоящими героями. Также он будет напоминаем о том, что Победа 1945 года – это победа всего российского народа, которая не забудется никогда».

В церемонии открытия мемориала принимали участие представители руководящего состава УМВД, действующие сотрудники полиции и организации ветеранов Ленинградской области.

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