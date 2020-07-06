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В станице Березовской Волгоградской области короткое замыкание, произошедшее в одном из фонтанов, стало причиной гибели девятилетней девочки.

Трагедия произошла 5 июля около 17 часов. Согласно имеющейся информации, рядом с фонтаном в центральном парке играли две девочки. У одной из них в воду упала кепка, и она залезла с ногами в воду, пытаясь её вытащить.

Однако её начало бить током. Её подруга старалась ей помочь, но ей не хватило сил. Пострадавшую достали взрослые, гуляющие поблизости, но спасти девочку не удалось, она скончалась на месте происшествия.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что короткое замыкание произошло из-за неполадок в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана. Также отмечается, что девочки гуляли в парке без присмотра взрослых.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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