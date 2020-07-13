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В Ульяновской области началась проверка по факту смерти 25-летней местной жительницы.

Согласно имеющейся информации, погибла тренер по тхэквондо, её тело было найдено в её квартире в посёлке Красносельск. Накануне трагедии она, будучи нетрезвой, приехала на местный пруд, где поругалась с подругой. Затем она оставила машину и ушла домой. Подруга спустя некоторое время пришла к ней, но, после того, как никто не открыл, залезла в её квартиру через соседний балкон и обнаружила тело.

Предварительно считается, что причина её смерти не связана каким-либо образом с криминалом.

Для более точного выяснения обстоятельств трагедии назначено проведение ряда экспертиз. Отмечается, что если будут выявлены признаки преступления, то может быть возбуждено уголовное дело.

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  • Анна
  • 11.07.2020
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