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Чуть больше месяца назад в Ижевске умерла 17-летняя девушка. В ходе проверки, проведенной местной прокуратурой, выяснилось, что причиной смерти стало алкогольное отравление. Накануне жертва в компании друзей праздновала день рождения и пила коньяк. Который оказался «паленым».

Сегодня прокуратура отчиталась по всем результатам проверки. В ходе ее проведения было установлено, что в институте, где училась девушка, не велось никакой работы по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Также учебное заведение игнорировало необходимость в профилактических беседах и занятия о негативном влиянии алкоголя на организм.

Сотрудниками прокуратуры был обнаружен и продавец контрафактной алкогольной продукции. Однако действующее законодательство позволяет назначить ему лишь административное наказание за торговлю паленым коньяком. Никаких других обвинений в отношении продавца не выдвигалось.

Помимо всего прочего, прокуратура обнаружила нарушения в действиях участкового, который позволял владельцам дома сдавать его в аренду несовершеннолетним гражданам. Представитель полиции будет наказан, а сведения о незаконной предпринимательской деятельности отправлены в налоговые органы.

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