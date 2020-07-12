В Тюмени из-за непривычно сильной жары на дорогах к водоёмам настоящий ажиотаж.

Как сообщается, погода в Тюмени сейчас достигла отметки в +32 градуса, а три дня назад и вовсе был зафиксирован температурный рекорд в +33,2 градуса Цельсия. Неудивительно, что местные жители стремятся отдохнуть и искупаться. Из-за этого в некоторых местах на подъездах к пляжам образовались пробки.

К примеру, с самого утра затруднено движение у Верхнего Бора, а на вход были настоящие очереди. Для местных жителей оставленные машины стали настоящей проблемой, мешающей им пройти к собственным домам. А некоторым приехавшим отдохнуть приходится оставлять машину за несколько километров до пляжа.

В сторону озера Андреевского, как отмечается, пробка растянулась и вовсе на пять километров. Для некоторых это стало поводом для шуток в соцсетях, а также в сервисе по мониторингу дорожной ситуации.