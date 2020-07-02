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В Тверской области в убийстве своей жены обвиняется гражданин Узбекистана.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел ещё летом прошлого года в посёлке Горицы Кимрского района. За неделю до происшествия вооружённый ножом мужчина, как сообщается, угрожал своей жене убийством. В день инцидента между ними произошла очередная ссора, в ходе которой обвиняемый до смерти избил жену.

Пытаясь скрыть следы совершённого преступления, мужчина закопал труп жены поблизости от дома. В сентябре того же года, после нескольких недель поисков, тело женщины было найдено.

Решением суда обвиняемый был приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.

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