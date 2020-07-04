В паблике «Подслушано у медиков. Тверь» появилась информация о жительнице города Конаково, упавшей с 5 этажа. Спасти женщину не удалось, так как травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью.

Инцидент произошел на улице Ленина около 7 часов утра. Под балконами жилого дома случайные прохожие обнаружили тело пожилой женщины, разбившейся насмерть. На 5 этаже обнаружились самодельные веревки, которые жительница города сделала из простыней. Что побудило ее совершить такой поступок, пока остается неизвестным.

Правоохранительные органы и «Скорая помощь» сразу же выехали на место происшествия. Медики констатировали смерть 60-летней женщины и сообщили о том, что помочь ей не было никакой возможности. В настоящий момент полиция проводит опрос свидетелей, а также допрашивает соседей, родственников и знакомых старушки, чтобы выяснить мотивы не слишком адекватного поведения.