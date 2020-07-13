В Тульской области на прошедших выходных моторная лодка сбила купающуюся женщину.

Инцидент, как сообщается, произошёл 12 июля в Суворовском районе на Черпетском водохранилище. Согласно имеющейся информации, водитель моторной лодки не заметил женщину, которая находилась в воде прямо на его пути.

Уточняется, что при этом женщина купалась в неположенном для этого месте, а сам судоводитель был в состоянии алкогольного опьянения, и, кроме того, его моторное судно не было зарегистрировано в установленном порядке.

Пострадавшая была госпитализирована в Суворовскую центральную больницу, где ей оказали первую помощь. У женщины диагностирована черепно-мозговая травма. После этого её перенаправили в областную больницу.