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В Тульской области на прошедших выходных моторная лодка сбила купающуюся женщину.

Инцидент, как сообщается, произошёл 12 июля в Суворовском районе на Черпетском водохранилище. Согласно имеющейся информации, водитель моторной лодки не заметил женщину, которая находилась в воде прямо на его пути.

Уточняется, что при этом женщина купалась в неположенном для этого месте, а сам судоводитель был в состоянии алкогольного опьянения, и, кроме того, его моторное судно не было зарегистрировано в установленном порядке.

Пострадавшая была госпитализирована в Суворовскую центральную больницу, где ей оказали первую помощь. У женщины диагностирована черепно-мозговая травма. После этого её перенаправили в областную больницу.

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  • Анна
  • 12.07.2020
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