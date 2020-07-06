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В Тульской области был пойман 24-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера. Об инциденте сообщила пресс-служба СК России по Тульской области.

Согласно информации следствия, обвиняемый, угрожая физической силой, изнасиловал 34-летнюю женщину в Ленинском районе. После этого он скрылся с места инцидента. Потерпевшая обратилась в полицию.

В скором времени подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые вычислили преступника по особым приметам, данных потерпевшей. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

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