В Воронеже появилось граффити, изображающее огромную глазунью.

Рисунок был создан на Адмиралтейской площади 11 июля художником Яном Посадским. Также он выложил видео создания граффити на своей странице в соцсетях. Как сообщил художник, на создание рисунка его сподвигли два обстоятельства – сильная жара, установившаяся в Воронеже, а также “оригинальность” дорожников, отремонтировавших площадь.

Отмечается, что вместо того, что заменить фрагменты брусчатки, дорожники залили яму бетоном и попытались оформить его подобно камням. Комментируя это “инновационное решение” креативных работников коммунальной службы, Посадский заявил, что улучшил композицию и приготовил глазунью, повторяющую контур цементной стяжки.