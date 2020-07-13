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В Татарстане 12 июля утонули 49-летний мужчина и его 15-летний сын.

Сообщение о трагедии поступило в экстренные службы примерно в 22 часа 12 июля. Инцидент произошёл на реке Меша в Пестречинском районе рядом с садовым обществом “Алмагач”.

Как стало известно, мужчина и двое его сыновей ушли на речку купаться примерно в девять часов вечера. По словам младшего сына, его старший брат начал тонуть, и отец бросился на его спасение. Но они оба не сумели выплыть. Мальчик взял их одежду и убежал домой, где и рассказал о произошедшем.

Тело подростка было найдено спасателями в 6:55 на следующее утро. Поиски тела мужчины продолжались весь день, оно было обнаружено только к 18 часам.

Отмечается, что за прошедшие выходные в республике 10 человек погибли на воде. С начала купального сезона число погибших составляет 36 человек, в том числе трое детей.

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