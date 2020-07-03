В ночь на 3 июля в Брянске на Московском проспекте недалеко от школы №28 был насмерть сбит пешеход.

По утверждениям очевидцев, сила удара об автомобиль была настолько велика, что пострадавшего буквально разорвало на части, оторвав ноги. От полученных травм мужчина скончался на месте. Согласно данным ГИБДД, трагедия произошла около часа ночи. Мужчина пересекал проезжую часть в предназначенном для этого месте – по нерегулируемому пешеходному переходу. Светофор в это время работал в «мигающем» режиме. Водителем сбившего его автомобиля Renault Laguna оказался 23-летний мужчина.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.