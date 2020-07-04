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В Стерлитамаке медсестра Флюра Азельгариева была внесена в Список памяти врачей, чья смерть связана с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, медсестра скончалась 25 мая, ей было 57 лет. Всего в Список памяти было внесено 6 медиков из Башкирии, при этом ни одна смерть в настоящее время не признана как смерть от коронавируса. Отмечается, что в случае признания смерти от коронавирусной инфекции, родственникам умершего медика полагается выплата в размере 2,7 миллиона рублей.

Стерлитамакская городская больница №1, сотрудницей которого являлась погибшая медсестра, была отправлена на карантин 9 апреля. На следующий день в больницу были вызваны сотрудники, входившие в контакт с пациентом, у которого был выявлен коронавирус. Сотрудники также были оставлены в больнице на карантин, который продлился до конца апреля.

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