В США заявили об учёных из Китая, которые покинули свою страну и сдались Западу, рассказав о происхождении коронавируса.

Как заявил Стив Бэннон, бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, у них теперь есть доказательства вины Китая в распространении коронавируса. Он отметил, что комментариев СМИ на данный момент ещё нет, но люди, когда узнают о роли Китая в пандемии, будут шокированы.

Также отмечается, что учёные, работающие в вирусологических лабораториях Уханя, покидают Китая с середины февраля, увозя с собой доказательства виновности Пекина в возникновении COVID-19.

Предположения о том, что Китай участвовал в создании SARS-CoV-2, появились ещё несколько месяцев назад. Так, в апреле Дональд Трамп предположил, что ВОЗ была в сговоре с Китаем и знала о существовании лабораторий, экспериментирующей с коронавирусами животных.

Также о том, что COVID-19 был создан в лаборатории, заявляли и некоторые учёные. Кроме того, эту теорию подтверждает и то, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в такой лаборатории.