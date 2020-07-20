Центральные улицы этого города вчера оказались переполненными автомобилями с флагами Азербайджана. Водители и пассажиры машин выглядывающие из люков и окон, громко скандировали название кавказского государства. Очевидцы считают, что движение автоколонны связано с вооруженным столкновением Азербайджана с Арменией.

Один из водителей рассказал подробности: «В колонне я насчитал около 20 автомобилей. Сперва они двигались по улице Плеханова, а затем отправились к центральной ул. Ленина. Такое количество машин чуть не парализовало все движение в городе».

Посетители социальных сетей, комментирующие событие, сначала подумали, что это свадьба или какое-то другое торжество. Однако из-за того, что пассажиры и водители одеты безо всяких изысков, предположили, что колонна организована в поддержку Азербайджана в его конфликте с Арменией.

Очевидцы рассказывают, что на центральных улицах не было сотрудников ГИБДД, пытавшихся помешать неизвестному мероприятию. Даже несмотря на то, что подобный автопробег вполне можно назвать несогласованной акцией.