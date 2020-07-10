В городе Севастополь район вокруг 365-й зенитной батареи был включен в охранную зону на законодательном уровне. Теперь она является объектом культурного наследия.

Соответствующее постановление было принято вчера, 9 июля, в рамках очередного заседания севастопольского правительства. Теперь на территории, которая прилегает к памятнику, нельзя вырубать зеленые насаждения и проводить любые строительные работы.

Отмечается, что в самом скором времени специалисты примутся за реконструкцию памятника, поставленного в честь солдат зенитной батареи. В местных СМИ отмечают, что свыше двухсот культурных объектов города получат охранные зоны.