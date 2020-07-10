читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Севастополь район вокруг 365-й зенитной батареи был включен в охранную зону на законодательном уровне. Теперь она является объектом культурного наследия.

Соответствующее постановление было принято вчера, 9 июля, в рамках очередного заседания севастопольского правительства. Теперь на территории, которая прилегает к памятнику, нельзя вырубать зеленые насаждения и проводить любые строительные работы.

Отмечается, что в самом скором времени специалисты примутся за реконструкцию памятника, поставленного в честь солдат зенитной батареи. В местных СМИ отмечают, что свыше двухсот культурных объектов города получат охранные зоны.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Премьера клипа Элджея и Моргенштерна собрала 500 000 просмотров за 30 минут

Успешные российские рэп-исполнители Элджей и Моргенштерн выпустили новый клип на трек Cadillac.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Эксперты: включенная печка в жару поможет спасти двигатель от перегрева

Специалисты утверждают, что эффективность охлаждения двигателя авто существенно снижается в пробках. Буквально… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Костромского студента приговорили к 8 годам тюрьмы за желание немного заработать

Представители управления МВД по Костромской области сообщили о том, что студент 3-го… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 июля – переменная облачность, до 27 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 25 °C |