В Сети впервые за несколько месяцев было опубликовано фото певицы Максим.

Весной 2019 года певица, направляясь в аэропорт, попала в серьёзную аварию и получила травму позвоночника. В начале 2020 года она ушла со сцены и перестала появляться на публике, направив все силы на восстановление. По словам её помощницы Маргариты Соколовой, Максим потребуется более полугода на восстановление.

Из-за карантина певице приходится заниматься необходимыми процедурами и упражнениями дома.

На днях на странице в Instagram Максим было опубликовано её фото, сделанное на теннисном корте. Снимок, как уточняется, выложила Маргарита. Многие поклонники отметили свежий вид певицы, однако некоторые заподозрили, что фото архивное, тем более что ранее Маргарита уже публиковала старые фотографии. Ответа на уточняющий вопрос они так и не дождались.