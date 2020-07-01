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В Саратове шестеро человек обвиняются в сбыте немаркированного алкоголя.

Согласно имеющейся информации, с 1 февраля по 18 апреля обвиняемые приобретали алкогольную продукцию, хранили её с целью сбыта, и впоследствии продавали. Вся алкогольная продукция подлежала обязательной маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, но не была маркирована.

Реализация алкоголя осуществлялась на территории Ленинского района в двух нежилых помещениях.

Одним из обвиняемых, как уточняется, является депутат Большечечуйского МО Базарно-Карабулакского района. В отношении него была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

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