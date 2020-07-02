Необычный шопинг устроила себе жительница Красного Текстильщика, что в Саратовском районе. На своем Hyundai Accent она пыталась припарковаться рядом с торговой точкой, но, нарушив правила расположения транспорта, столкнулась с металлической стойкой.

ДТП случилось в населенном пункте Красный Текстильщик вблизи дома №2 по улице Горького. За рулем Хендай Акцент была 34-летняя владелица автомобиля. В результате аварии она не пострадала, однако получил травму 39-летний пассажир. Он был госпитализирован с серьезными ушибами.

Представители ГИБДД в настоящий момент устанавливают обстоятельства ДТП. Женщине, находящейся за рулем авто, придется понести административную ответственность за нарушение правил парковки, а также возместить нанесенный ущерб, так как от сильного удара пострадала опора козырька магазина. Пассажир чувствует себя хорошо и в ближайшие дни будет выписан из медицинского учреждения.