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В Саратове нетрезвый водитель за десять минут устроил две аварии.

Инцидент произошёл 3 июля в посёлке Солнечный. 42-летний мужчина примерно в десять часов вечера на пересечении улиц Чехова и Мамонтовой сбил 31-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

После этого виновник аварии поехал дальше и спустя десять минут он не справился с управлением и врезался в кучу щебня. В итоге водитель пострадал, и на это раз он был доставлен в медучреждение.

При этом примерно в то же самое время рядом, у дома №8/2 на улице Чехова, другой водитель также не совладал с управлением и наехал на крыльцо. Он также пострадал и был госпитализирован.

В обстоятельствах произошедших аварий разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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