В отделении Саратовского ГИБДД после опубликованного в интернете видео начато административное расследование относительно нарушения ПДД кортежем губернатора области.

На записи с видеорегистратора одного из очевидцев ситуации показаны несколько служебных автомобилей губернатора Валерия Радаева, едущие в крайнем левом ряду. Они пересекают сплошную линию и встречную полосу, проезжают под запрещающий дорожный знак, после чего продолжают движение по полосе, выделенной для общественного транспорта. Максимальный штраф за нарушения ПДД для губернаторских машин, судя по видео, составляет 2 тысячи рублей.

Напомним, 8 лет назад губернатор Радаев утверждал, что автомобили его кортежа обязуются соблюдать дорожные правила и откажутся от «мигалок».