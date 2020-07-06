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В Ряжске после взрыва в квартире были обнаружены тела пожилых супругов.

Инцидент произошёл 3 июля в доме №2 по улице Высотной. Как сообщается, 70-летний мужчина задушил свою 65-летнюю жену, после чего позвонил их сыну и рассказал о произошедшем. Сын направился к ним домой, однако ему никто не открыл двери. Он начала звонить на телефоны матери и отца, и услышал проходящие звонки, но ему никто не ответил.

После этого он обратился в правоохранительные органы. Прибывшие спасатели МЧС вскрыли дверь и обнаружили тела пожилых мужчины и женщины. Как сообщается, в квартире сработало неизвестное взрывное устройство, возможно, граната. Были повреждены стены, потолок, окна, у соседи снизу в момент взрыва рухнула люстра.

По факту инцидента проводится установление всех обстоятельств произошедшего, было возбуждено уголовное дело.

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