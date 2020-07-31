В России были найдены памятники военным, на которых отсутствует информация о местах их гибели.

Так, в Калининграде в парке Победы находится памятник полковнику Е. Г. Велеву, который погиб 1 августа 2016 года. По словам журналистов, тогда в Сирии был сбит вертолёт Ми-8, на борту которого находились три лётчика и два офицера. Имена лётчиков были известны сразу, а имена офицеров держатся в тайне. Велев, как предполагается, был одним из этих погибших.

Ещё один памятник принадлежит капитану Сил специальных операций Сергею Суслову, чью могилу обнаружили независимые исследователи CIT. Могила была обнаружена в 2016 году в Солнечногорске. Погиб Суслов 14 июня 2014 года, когда, как отмечается, на Донбассе шли бои за Мариуполь.

В Саратове расположен памятник “Землякам, погибшим в локальных конфликтах”. На нём отмечаются фамилии тех, кто погиб в Чечне и Сирии. Аналогичные мемориалы есть и в других городах России. Как отмечается, согласно указу президента, сведения о военных, погибших в мирное время на спецоперациях, являются засекреченными.