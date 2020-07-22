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Неподалеку от Феодосии на Керченском шоссе в среду утром столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает интернет-ресурс Главного управления МЧС по крымскому региону.

Сообщается, что на дороге не сумели разминуться автомобили Volkswagen Transporter и Skoda. Из-за сильного столкновения пострадали водители обеих машин, а также пассажиры – два взрослых и два ребенка. Полиция в настоящий момент выясняет причины дорожно-транспортного происшествия и выявляет его виновников.

Точно известно, что жертв аварии нет. Однако люди, получившие травмы, не сумели самостоятельно добраться до «скорой». Помощь в их транспортировке оказывали сотрудники МЧС. Взрослых отвезли в городскую больницу Феодосии, а детей – в детское медицинское учреждение, находящееся рядом.

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