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14-летний школьник погиб, купаясь на диком пляже близ поселка Комсомольский в Алтайском крае. Информация об этом появилась на страницах сообщества «Инцидент. Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Обстоятельства гибели подростка на данный момент выясняются, правоохранительные органы допрашивают очевидцев. Однако в комментариях к посту пользователи соцсети пишут о том, что из-за большого количества людей на пляже никто не слышал криков о помощи.

Спасатели в очередной раз предостерегают граждан от купания в сильную жару. Также они предупреждают, что отдых в местах, которые не оборудованы для купания, может привести к повторению подобной трагедии. По данным статистики, в 2020 году в Алтайском крае уже утонуло 10 детей, поэтому МЧС призывает родителей быть чрезвычайно внимательными во время отдыха на воде.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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