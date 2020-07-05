14-летний школьник погиб, купаясь на диком пляже близ поселка Комсомольский в Алтайском крае. Информация об этом появилась на страницах сообщества «Инцидент. Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Обстоятельства гибели подростка на данный момент выясняются, правоохранительные органы допрашивают очевидцев. Однако в комментариях к посту пользователи соцсети пишут о том, что из-за большого количества людей на пляже никто не слышал криков о помощи.

Спасатели в очередной раз предостерегают граждан от купания в сильную жару. Также они предупреждают, что отдых в местах, которые не оборудованы для купания, может привести к повторению подобной трагедии. По данным статистики, в 2020 году в Алтайском крае уже утонуло 10 детей, поэтому МЧС призывает родителей быть чрезвычайно внимательными во время отдыха на воде.