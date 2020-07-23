В Подмосковье неизвестный мужчина атаковал из газового пистолета женщину с маленьким ребёнком.

Инцидент произошёл 21 июля в посёлке Нахабино. Две женщины с годовалым ребёнком отдыхали в лесополосе. Поблизости от них прошла молодая пара, с которой была собака, не имеющая, как отмечается, намордника. Между женщинами и парой начался конфликт, во время которого парень совершил распыление из газового пистолета.

В результате этого пострадала годовалая девочка. Её направили в отделение хирургии в детскую больницу. Ребёнку диагностировали химический ожог – пострадали спина, грудь и шея.

По факту произошедшего ведётся расследование правоохранительными органами. Ведётся поиск злоумышленника и установление его личности.