Вчера вечером в Петрозаводске спасатели вызволили из подвального помещения одного из жилых домов на проспекте Ленина молодого парня и девушку.

В петрозаводскую пожарно-спасательную службу поступило сообщение, что в подвале жилого дома, где находятся небольшие магазины, случился прорыв трубы с горячей водой. Вода хлестала из разрыва на стыке труб. Кипятком был отрезан путь к выходу для молодой девушки и парня.

Прибывший на место отряд спасателей обнаружил, что в помещении магазина по продаже табачной продукции с прорвавшейся трубой вода была уже перекрыта, а уровень кипятка на полу составлял около 15 см. Девушка находилась на стуле, а парень сидел на подоконнике. Обоих эвакуировали спасатели, никто из них не пострадал.