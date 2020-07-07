Работники правоохранительных органов города Санкт-Петербург задержали гражданина Украины, подозреваемого в педофилии.

В местных СМИ отмечают, что полицейские получили первые сведения о педофиле еще в начале предыдущего месяца. Указывалось, что неизвестный мужчина сексуально надругается над несовершеннолетними мальчиками в Приморском районе. Позднее была установлена личность подозреваемого – им оказался уроженец Крыма по имени Иван, являющийся гражданином Украины.

В Северной столице России украинец проживал нелегально. Его задержали вчера, 6 июля, рядом с домом, расположенным на Горной улице. По предварительным сведениям, мужчина в период с осени 2012 и по зиму 2015 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Правоохранители завели на него уголовное дело.